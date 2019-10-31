В женском чемпионате W Series официально подтвердили этап в Санкт-Петербурге

Организаторы женского автогоночного чемпионата W Series опубликовали календарь сезона-2020, второго в истории серии. Откроет сезон этап в Санкт-Петербурге, который примет автодром «Игора Драйв». Заезды пройдут с 29 по 30 мая, сообщает пресс-служба серии.

Гонки W Series станут гонками поддержки российского этапа DTM. Также в этом статусе проведут гонки классов «Туринг» и GT4 СМП РСКГ.

Календарь сезона W Series 2020 года

1. 29-30 мая — Санкт Петербург, Россия

2. 12-13 июня — Андерсторп, Швеция

3. 26-27 июня — Монца, Италия

4. 10-11 июля — Норисринг, Германия

5. 22-23 августа — Брэндс-Хэтч, Великобритания

6. 4-5 сентября — Ассен, Голландия

Напомним, в сезоне-2020 W Series примет участие 16-летняя российская гонщица Ирина Сидоркова.

Первой чемпионкой W Series стала представительница Великобритании Джейми Чедвик, которая в сезоне-2019 одержала две победы в семи гонках.

16-летнюю российскую гонщицу взяли в женский чемпионат W Series