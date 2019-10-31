В женском чемпионате W Series официально подтвердили этап в Санкт-Петербурге

Организаторы женского автогоночного чемпионата W Series опубликовали календарь сезона-2020, второго в истории серии. Откроет сезон этап в Санкт-Петербурге, который примет автодром «Игора Драйв». Заезды пройдут с 29 по 30 мая, сообщает пресс-служба серии.
Гонки W Series станут гонками поддержки российского этапа DTM. Также в этом статусе проведут гонки классов «Туринг» и GT4 СМП РСКГ.
Календарь сезона W Series 2020 года
1. 29-30 мая — Санкт Петербург, Россия
2. 12-13 июня — Андерсторп, Швеция
3. 26-27 июня — Монца, Италия
4. 10-11 июля — Норисринг, Германия
5. 22-23 августа — Брэндс-Хэтч, Великобритания
6. 4-5 сентября — Ассен, Голландия
Напомним, в сезоне-2020 W Series примет участие 16-летняя российская гонщица Ирина Сидоркова.
Первой чемпионкой W Series стала представительница Великобритании Джейми Чедвик, которая в сезоне-2019 одержала две победы в семи гонках.
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