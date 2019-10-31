Баттон рассказал, кто сколько получает в Формуле-1

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон рассказал в своей книге, что некоторые гонщики получают по миллиону долларов за каждую победу в гонке, но при этом победа в личном зачёте по итогам сезона ничего не даёт.

«Некоторые пилоты получают по миллиону долларов за каждую победу в гонке. Но дело в том, что обычно за победу в личном зачёте чемпионата гонщику никаких бонусов не полагается. Деньги пилотам и команде приносят титулы в Кубке конструкторов. Именно эти достижения оплачиваются FIA в размере $ 100 млн. или что-то около того.

Вообще в Формуле 1 ситуация с зарплатами похожа на футбол. Гонщики здесь зарабатывают гораздо больше, чем их наставники и руководители. В обычной жизни чаще всего наоборот.

Например, Льюис Хэмилтон не только самый высокооплачиваемый человек в команде, но, пожалуй, и во всей компании Daimler AG. Даже руководство компании зарабатывает меньше», — цитирует Баттона Planet F1.

