Пилот «Уильямса» Роберт Кубица может продолжить карьеру в «Альфа Ромео», сообщает F1i. По информации источника, менеджеры Кубицы ведут переговоры о том, чтобы поляк занял место третьего пилота в итальянской команде.



Ранее сообщалось, что спонсор Кубицы ведёт активные переговоры с командой Формулы-1 «Хаас» о месте резервного пилота для польского гонщика, которое будет включать в себя возможность выступлений в нескольких пятничных тренировках.



Кроме этого ранее сообщалось о возможности перехода Кубицы в немецкий кузовной чемпионат DTM. В нынешнем сезоне Роберт Кубица занимает 19-ю строчку в личном зачёте, набрав 1 очко на Гран-при Германии в дождевой гонке. Это очко является единственным набранным командой в нынешнем сезоне.