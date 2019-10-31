Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Кубица может продолжить карьеру в «Альфа Ромео»

Кубица может продолжить карьеру в «Альфа Ромео»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица может продолжить карьеру в «Альфа Ромео», сообщает F1i. По информации источника, менеджеры Кубицы ведут переговоры о том, чтобы поляк занял место третьего пилота в итальянской команде.

Ранее сообщалось, что спонсор Кубицы ведёт активные переговоры с командой Формулы-1 «Хаас» о месте резервного пилота для польского гонщика, которое будет включать в себя возможность выступлений в нескольких пятничных тренировках.

Кроме этого ранее сообщалось о возможности перехода Кубицы в немецкий кузовной чемпионат DTM. В нынешнем сезоне Роберт Кубица занимает 19-ю строчку в личном зачёте, набрав 1 очко на Гран-при Германии в дождевой гонке. Это очко является единственным набранным командой в нынешнем сезоне.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019