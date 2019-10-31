Кубица может продолжить карьеру в «Альфа Ромео»
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица может продолжить карьеру в «Альфа Ромео», сообщает F1i. По информации источника, менеджеры Кубицы ведут переговоры о том, чтобы поляк занял место третьего пилота в итальянской команде.
Ранее сообщалось, что спонсор Кубицы ведёт активные переговоры с командой Формулы-1 «Хаас» о месте резервного пилота для польского гонщика, которое будет включать в себя возможность выступлений в нескольких пятничных тренировках.
Кроме этого ранее сообщалось о возможности перехода Кубицы в немецкий кузовной чемпионат DTM. В нынешнем сезоне Роберт Кубица занимает 19-ю строчку в личном зачёте, набрав 1 очко на Гран-при Германии в дождевой гонке. Это очко является единственным набранным командой в нынешнем сезоне.
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