Боттас встал на защиту Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что история вокруг неудач Макса Ферстаппена в последних гонках является преувеличенной.
«Думаю, что история с Максом Ферстаппеном немного преувеличена. У него было действительно несколько очень хороших гонок и классных обгонов. Хороших тяжёлых и честных гонок. Иногда одна небольшая ошибка может сделать историю гораздо более раздутой, чем она есть на самом деле. Он является агрессивным пилотом, и это нормально. Очевидно, что каждый пилот ведёт себя по-разному и к каждому сопернику нужен свой подход на трассе. Это нормально, было бы очень скучно, если бы мы все вели себя одинаково», — приводит слова Валттери Боттаса Planet F1.
Напарник Ферстаппена Александер Албон после перехода в «Ред Булл» набрал 58 очков, в то время как Макс за это время только 39.
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