Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды в 2021 году

На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало журналистам модель болида, сконструированную в соответствии с новым техническим регламентом, который должен вступить в силу с 2021 года. Данная модель используется для «продувки» в аэродинамической трубе. По сравнению с предыдущей версией у модели изменилось переднее антикрыло: у него увеличились торцевые пластины.
В целом новый технический регламент Формулы-1 нацелен на то, чтобы гонщики смогли активнее бороться друг с другом. Это будет достигнуто благодаря тому, что едущая позади машина будет терять меньше прижимной силы, когда окажется рядом с другим автомобилем.
Компьютерные рендеры автомобиля-2021 были опубликованы в социальных сетях Формулы-1.
Посмотреть фотографию модели можно в твиттер-аккаунте журналиста Альберта Фабреги.
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