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Формула-1 показала, как болиды 2021 года будут выглядеть на трассе

Формула-1 показала, как болиды 2021 года будут выглядеть на трассе
Авто / Формула-1 0

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал несколько компьютерных рендеров автомобиля, созданного на основе технического регламента 2021 года. На этих рендерах показано, как машины будут выглядеть на гоночных трассах в сезоне-2021.

Новые технические правила Формулы-1 были утверждены Всемирным советом ФИА. Цель изменений в регламенте — увеличение шансов на обгоны в гонках Формулы-1. С новыми автомобилями гонщикам должно стать легче вплотную преследовать соперников и не терять позади них прижимную силу.

Болид Формулы-1 2021 года
Болид Формулы-1 2021 года
Фото: f1.com
Болид Формулы-1 2021 года
Болид Формулы-1 2021 года
Фото: f1.com
Болид Формулы-1 2021 года
Болид Формулы-1 2021 года
Фото: f1.com
Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды в 2021 году
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