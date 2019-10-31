Формула-1 показала, как болиды 2021 года будут выглядеть на трассе

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал несколько компьютерных рендеров автомобиля, созданного на основе технического регламента 2021 года. На этих рендерах показано, как машины будут выглядеть на гоночных трассах в сезоне-2021.



Новые технические правила Формулы-1 были утверждены Всемирным советом ФИА. Цель изменений в регламенте — увеличение шансов на обгоны в гонках Формулы-1. С новыми автомобилями гонщикам должно стать легче вплотную преследовать соперников и не терять позади них прижимную силу.

Болид Формулы-1 2021 года Фото: f1.com

Болид Формулы-1 2021 года Фото: f1.com

Болид Формулы-1 2021 года Фото: f1.com