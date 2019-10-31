«Уильямс» раскрасил в свои цвета 3D-модель болида по регламенту 2021 года
Британская команда Формулы-1 «Уильямс» создала компьютерный ролик с объяснением основных изменений в техническом регламенте чемпионата мира. Новые правила будут введены в Формулы-1 в 2021 году. «Уильямс» показал в компьютерном ролике 3D-модель болида, раскрасив её в свои фирменные цвета. Таким образом команда первой в Формуле-1 показала, как будет выглядеть будущий автомобиль в одной из современных ливрей.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Уильямса».
Также «Уильямс» опубликовал компьютерные рендеры автомобиля-2021, который также раскрашен в фирменные цвета команды.
Формула-1 показала, как болиды 2021 года будут выглядеть на трассе
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