«Уильямс» раскрасил в свои цвета 3D-модель болида по регламенту 2021 года

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» создала компьютерный ролик с объяснением основных изменений в техническом регламенте чемпионата мира. Новые правила будут введены в Формулы-1 в 2021 году. «Уильямс» показал в компьютерном ролике 3D-модель болида, раскрасив её в свои фирменные цвета. Таким образом команда первой в Формуле-1 показала, как будет выглядеть будущий автомобиль в одной из современных ливрей.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Уильямса».

Также «Уильямс» опубликовал компьютерные рендеры автомобиля-2021, который также раскрашен в фирменные цвета команды.