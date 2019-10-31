Кардинально обновлённый регламент Формулы-1 был принят единогласно

Всемирный совет по автоспорту единогласно принял регламент Формулы-1 на 2021 год. Предложенный руководством Формулы-1 новый регламент серии будет, как и планировалось, введён в серию в 2021 году. Об официальном утверждении нового регламента было объявлено на пресс-конференции в Остине сегодня, 31 октября.



«Мы рады опубликовать регламент, который был единогласно принят Всемирным советом по автоспорту, и он определит будущее Формулы-1 с 2021 года. Впервые технические, спортивные и финансовые аспекты рассматриваются одновременно, и наша цель заключается в том, чтобы предложить более стабильный, безопасный и захватывающий спорт», — заявил президент ФИА Жан Тодт.



Изменения включают в себя существенный пересмотр имеющихся правил, включая аэродинамику болидов, что должно позволить пилотам гораздо проще и чаще совершать обгоны в ходе гонок. Помимо этого в 2021 году будет введён лимит затрат команд — в определённых областях расходы конюшен не могут превышать $ 175 млн. Это должно снизить разрыв между лидерами и аутсайдерами пелотона и повысить уровень борьбы в чемпионате.

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