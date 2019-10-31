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В «Рено» показали, как могла бы выглядеть их машина по правилам Ф-1 2021 года

В «Рено» показали, как могла бы выглядеть их машина по правилам Ф-1 2021 года
Авто / Формула-1 0

Французская команда Формулы-1 «Рено» продемонстрировала, как мог бы выглядеть её болид, построенный в соответствии с техническим регламентом 2021 года. Новые правила Формулы-1 были сегодня официально одобрены Всемирным советом ФИА по автоспорту и через сезон вступят в силу. При разработке нового регламента ставилась задача, чтобы машины не теряли прижимную силу позади других автомобилей и давали пилотам больше шансов на атаки.

Посмотреть фотографии болида «Рено» по регламенту 2021 года можно в твиттер-аккаунте команды.

«Уильямс» раскрасил в свои цвета 3D-модель болида по регламенту 2021 года
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