В «Рено» показали, как могла бы выглядеть их машина по правилам Ф-1 2021 года
Французская команда Формулы-1 «Рено» продемонстрировала, как мог бы выглядеть её болид, построенный в соответствии с техническим регламентом 2021 года. Новые правила Формулы-1 были сегодня официально одобрены Всемирным советом ФИА по автоспорту и через сезон вступят в силу. При разработке нового регламента ставилась задача, чтобы машины не теряли прижимную силу позади других автомобилей и давали пилотам больше шансов на атаки.
Посмотреть фотографии болида «Рено» по регламенту 2021 года можно в твиттер-аккаунте команды.
«Уильямс» раскрасил в свои цвета 3D-модель болида по регламенту 2021 года
- 31 октября 2019
-
20:41
-
20:19
-
20:16
-
20:03
-
19:34
-
19:31
-
19:24
-
19:05
-
18:43
-
18:13
-
17:52
-
16:07
-
14:46
-
14:04
-
13:05
-
12:15
-
11:06
-
10:21
-
09:34
-
01:00
-
00:54
- 30 октября 2019
-
23:53
-
21:23
-
20:07
-
18:21
-
17:50
-
16:41
-
15:50
-
15:38
-
15:21
-
14:01
-
13:06
-
12:02
-
11:19
-
10:05
Партнерский контент