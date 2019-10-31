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Революционно обновлённые автомобили Формулы-1. Фотографии со всех ракурсов

Обновлённый автомобиль Формулы-1
Революционно обновлённые автомобили Формулы-1. Фотографии со всех ракурсов
Авто / Формула-1 0

31 октября на пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало журналистам модель болида, сконструированную в соответствии с новым техническим регламентом, который должен вступить в силу с 2021 года. Эта модель используется для «продувки» в аэродинамической трубе. По сравнению с предыдущей версией у модели изменилось переднее антикрыло: у него увеличились торцевые пластины.

Новые технические правила Формулы-1 были утверждены Всемирным советом ФИА. Цель изменений в регламенте — увеличение шансов на обгоны в гонках Формулы-1. С новыми автомобилями гонщикам должно стать легче вплотную преследовать соперников и не терять позади них прижимную силу.

Главные фото обновлённого болида — в галерее «Чемпионата».

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