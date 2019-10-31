В Формуле-1 рассказали, как накажут команды, которые нарушат лимит на бюджеты

В Формуле-1 разъяснили, как будет работать ограничение бюджетов и каким будет наказание в случае нарушения командами финансового регламента.
«Будет существовать три категории потенциальных нарушений. Первая из них — процедурное нарушение. Например, когда команда предоставляет свою отчётность с опозданием или недочётами.
Второй вариант — незначительное нарушение финансового регламента, когда в отчёте команды указано, что они превысили предельный уровень затрат менее чем на пять процентов.
Третий — существенное нарушение ограничения бюджетов, когда счета или расследование комиссии показывают, что команда превысила расходы более чем на пять процентов.
Соответственно, есть три вида наказания. Первое — финансовый штраф. Размер штрафа будет определяться в зависимости от случая. Второе — незначительный спортивный штраф, который может быть выговором, вычетом очков в Кубке конструкторов и/или личном зачёте, отстранение на несколько Гран-при или ограничение тестов как на симуляторе, так и на трассе.
Третье — реальный спортивный штраф. Это самое серьёзное наказание, поскольку может включать в себя всё вышеперечисленное, в том числе и исключение из списка участников чемпионата мира», — говорится в сообщении пресс-службы серии.
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