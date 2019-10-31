В Ф-1 не сократят пятничные тренировки, но запретят новинки в ходе Гран-при

Новый спортивный регламент Формулы-1 официально подтвердил грядущие изменения в расписании гоночного уик-энда, которые вступят в силу с 2021 года. Как ранее и предполагалось, с сезона-2021 уик-энды станут более компактными и будут официально начинаться в пятницу. В пятницу, а не в четверг будут проводиться технические инспекции машин. Кроме того, в первую половину пятницы будут проходить основные медиаактивности, включая пресс-конференцию ФИА с участием гонщиков. Сократится ли при этом общее время, отведённое гонщикам на общение с прессой, пока не известно.
Вопреки прежним планам, по пятницам по-прежнему будут проводиться две части свободных заездов — каждая по полтора часа. При этом они будут начинаться позднее, чем сейчас. Пауза между практиками не должна быть меньше двух часов.
Важный момент заключается в том, что режим «закрытого парка» будет введён с третьей практики, а не квалификации. Соответственно, команды не смогут вносить изменения в болиды после заключительной тренировки. Кроме того, в субботу машины должны быть в той же конфигурации, что и в пятницу. Это исключает возможность подвоза новинок уже во время уик-энда.
- 31 октября 2019
-
21:37
-
21:33
-
21:09
-
20:41
-
20:19
-
20:16
-
20:03
-
19:34
-
19:31
-
19:24
-
19:05
-
18:43
-
18:13
-
17:52
-
16:07
-
14:46
-
14:04
-
13:05
-
12:15
-
11:06
-
10:21
-
09:34
-
01:00
-
00:54
- 30 октября 2019
-
23:53
-
21:23
-
20:07
-
18:21
-
17:50
-
16:41
-
15:50
-
15:38
-
15:21
-
14:01
-
13:06