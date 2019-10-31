В Ф-1 не сократят пятничные тренировки, но запретят новинки в ходе Гран-при

Новый спортивный регламент Формулы-1 официально подтвердил грядущие изменения в расписании гоночного уик-энда, которые вступят в силу с 2021 года. Как ранее и предполагалось, с сезона-2021 уик-энды станут более компактными и будут официально начинаться в пятницу. В пятницу, а не в четверг будут проводиться технические инспекции машин. Кроме того, в первую половину пятницы будут проходить основные медиаактивности, включая пресс-конференцию ФИА с участием гонщиков. Сократится ли при этом общее время, отведённое гонщикам на общение с прессой, пока не известно.



Вопреки прежним планам, по пятницам по-прежнему будут проводиться две части свободных заездов — каждая по полтора часа. При этом они будут начинаться позднее, чем сейчас. Пауза между практиками не должна быть меньше двух часов.



Важный момент заключается в том, что режим «закрытого парка» будет введён с третьей практики, а не квалификации. Соответственно, команды не смогут вносить изменения в болиды после заключительной тренировки. Кроме того, в субботу машины должны быть в той же конфигурации, что и в пятницу. Это исключает возможность подвоза новинок уже во время уик-энда.