В Формуле-1 показали, почему с новыми машинами будет больше обгонов
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик в собственном твиттер-аккаунте, в котором наглядно показала, почему обновлённый технический регламент чемпионата мира позволит гонщикам бороться активнее. Из видеоролика становится понятно, что благодаря новым переднему и заднему антикрыльям, а также возвращающемуся граунд-эффекту воздух позади едущей впереди машины окажется куда более «чистым» и невозмущённым, чем в настоящий момент.
Таким образом, едущий сзади автомобиль будет терять гораздо меньше прижимной силы и получит больше шансов приблизиться и обеспечить возможность для атаки своему гонщику.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в социальной сети «Твиттер».
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