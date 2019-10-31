В Формуле-1 показали, почему с новыми машинами будет больше обгонов

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик в собственном твиттер-аккаунте, в котором наглядно показала, почему обновлённый технический регламент чемпионата мира позволит гонщикам бороться активнее. Из видеоролика становится понятно, что благодаря новым переднему и заднему антикрыльям, а также возвращающемуся граунд-эффекту воздух позади едущей впереди машины окажется куда более «чистым» и невозмущённым, чем в настоящий момент.

Таким образом, едущий сзади автомобиль будет терять гораздо меньше прижимной силы и получит больше шансов приблизиться и обеспечить возможность для атаки своему гонщику.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в социальной сети «Твиттер».