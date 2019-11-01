«Макларен» показал болид Формулы-1 2021 года в своей ливрее
Британская команда Формулы-1 «Макларен» вслед за «Уильямсом» и «Рено» продемонстрировала, как бы выглядел в её ливрее гоночный болид, построенный в соответствии с техническим регламентом чемпионата мира на 2021 год. Новый свод правил был утверждён в четверг, 31 октября. Новый технический регламент Формулы-1 разработан с целью улучшить ситуацию с обгонами: будущие машины будут терять лишь десять процентов прижимной силы, когда будут вплотную ехать за болидами впереди.
Посмотреть фотографии можно в инстаграм-аккаунте «Макларена».
«Уильямс» раскрасил в свои цвета 3D-модель болида по регламенту 2021 года
В «Рено» показали, как могла бы выглядеть их машина по правилам Ф-1 2021 года
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