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В Формуле-1 объяснили, почему новые машины станут ещё тяжелее

В Формуле-1 объяснили, почему новые машины станут ещё тяжелее
Авто / Формула-1 0

Руководство Формулы-1 в официальной презентации, посвящённой новому техническому регламенту, прокомментировало предстоящее увеличение веса болидов. Согласно правилам Формулы-1 на 2021 год, минимальный вес автомобилей возрастёт с 743 килограммов до 768.

Руководство чемпионата мира пояснило, с чем связан очередной рост веса. Отчасти повышение вызвано переходом с 13-дюймовых на 18-дюймовые колёса. При этом вес шин возрастёт. Кроме того, силовые установки из-за применения более простых материалов станут тяжелее примерно на пять килограммов. Также в машинах будут использоваться некоторые стандартизированные узлы, которые могут оказаться тяжелее прежних. Наконец, дополнительный вес обеспечат компоненты, повышающие безопасность.

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