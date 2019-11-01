В ФИА показали, как машины Формулы-1 2021 года будут отличаться друг от друга
Технический директор ФИА Николас Томбасис заверил, что внедрение нового регламента, принятого 31 октября, не приведёт к тому, что с 2021 года машины станут одинаковыми.
«Было много разговоров о том, как будут отличаться болиды во внешнем виде и по форме. В последние полтора месяца мы предпринимали ряд инициатив, чтобы увеличить отличия в некоторых аспектах.
Так что мы ожидаем, что машины будут отличаться. Это касается носовой части, переднего крыла, заднего крыла, воздухозаборников и боковых понтонов. Конечно, изменения в некоторых аспектах мы будем ограничивать, потому как кое-какие из них ключевые и мы не собираемся отказываться от их существенных преимуществ", — приводит слова функционера RaceFans.
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