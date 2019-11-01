Гонщикам Ф-1 не понравилось, что новые машины станут гораздо медленнее

Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель, выступающие за «Ред Булл» и «Феррари» соответственно, высказали опасения по поводу нового регламента, который вступит в силу в сезоне-2021. Ожидается, что машины, построенные по новым правилам, будут на 3-3,5 секунды на круге медленнее нынешних.
Ферстаппен опасается, что на самом деле скорость упадёт ещё сильнее.
«Машины предыдущего поколения (до сезона-2017. — Прим. «Чемпионата») мне нравилось пилотировать меньше, чем нынешние. Конечно, надо найти золотую середину, облегчить задачу преследования соперника и тому подобное. Но нам хотелось бы, чтобы машины стали медленнее не более чем на 2-3 секунды.
Машины окажутся слишком медленными, если будут проезжать круги на 4-5 секунд медленнее. Это не то, что мы хотим», — цитирует Ферстаппена GrandPX.news.
Феттель поддержал Ферстаппена.
«Не считаю, что изменения в 2017-м стали ошибкой. Ошибка в том, что машины всё время становятся тяжелее», — заметил он.
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