Гонщикам Ф-1 не понравилось, что новые машины станут гораздо медленнее

Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель, выступающие за «Ред Булл» и «Феррари» соответственно, высказали опасения по поводу нового регламента, который вступит в силу в сезоне-2021. Ожидается, что машины, построенные по новым правилам, будут на 3-3,5 секунды на круге медленнее нынешних.

Ферстаппен опасается, что на самом деле скорость упадёт ещё сильнее.

«Машины предыдущего поколения (до сезона-2017. — Прим. «Чемпионата») мне нравилось пилотировать меньше, чем нынешние. Конечно, надо найти золотую середину, облегчить задачу преследования соперника и тому подобное. Но нам хотелось бы, чтобы машины стали медленнее не более чем на 2-3 секунды.

Машины окажутся слишком медленными, если будут проезжать круги на 4-5 секунд медленнее. Это не то, что мы хотим», — цитирует Ферстаппена GrandPX.news.

Феттель поддержал Ферстаппена.

«Не считаю, что изменения в 2017-м стали ошибкой. Ошибка в том, что машины всё время становятся тяжелее», — заметил он.

В Формуле-1 объяснили, почему новые машины станут ещё тяжелее