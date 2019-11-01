Риккардо и Сайнс показали новые шлемы
Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс из «Макларена» обновили оформление шлемов в преддверии Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября.
Риккардо решил выступить в непривычном для себя белом шлеме.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рено».
Сайнс же, который готовится к своей 100-й гонке в Формуле-1, будет выступать в чёрном шлеме, украшенном красными и жёлтыми полосами, символизирующими испанский флаг.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Сайнса.
За три этапа до окончания сезона Сайнс, на счету которого 76 очков, занимает седьмое место в личном зачёте. Риккардо с 38 очками расположился на 10-м месте.
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