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Гонщиков Ф-1 будут штрафовать за перерасход тормозов начиная с сезона-2021

Гонщиков Ф-1 будут штрафовать за перерасход тормозов начиная с сезона-2021
Авто / Формула-1 0

В соответствии с новым регламентом, утверждённым вчера, 31 октября, начиная с сезона-2021 гонщики, которые превысят допустимое количество использованных тормозных дисков и колодок, будут лишаться позиций на стартовой решётке, сообщает RaceFans.

Каждый комплект тормозов будет рассчитан на одну гонку. Гонщик, который превысит лимит, за первое нарушение потеряет три позиции на стартовой решётке, а за второе и все последующие — по две.

При этом наборы передних и задних тормозов и колодок учитываются отдельно. Иными словами, если гонщику одновременно понадобится заменить и передние, и задние тормоза сверх плана, он потеряет шесть позиций на стартовой решётке.

Напомним, новый регламент приведёт к снижению скорости машин, и гонщики уже успели выразить недовольство.

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