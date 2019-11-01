Гонщиков Ф-1 будут штрафовать за перерасход тормозов начиная с сезона-2021

В соответствии с новым регламентом, утверждённым вчера, 31 октября, начиная с сезона-2021 гонщики, которые превысят допустимое количество использованных тормозных дисков и колодок, будут лишаться позиций на стартовой решётке, сообщает RaceFans.
Каждый комплект тормозов будет рассчитан на одну гонку. Гонщик, который превысит лимит, за первое нарушение потеряет три позиции на стартовой решётке, а за второе и все последующие — по две.
При этом наборы передних и задних тормозов и колодок учитываются отдельно. Иными словами, если гонщику одновременно понадобится заменить и передние, и задние тормоза сверх плана, он потеряет шесть позиций на стартовой решётке.
Напомним, новый регламент приведёт к снижению скорости машин, и гонщики уже успели выразить недовольство.
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