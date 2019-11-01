Пятикратный чемпион Ф-1 Хэмилтон заявил, что ещё не достиг пика

34-летний гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что ещё не достиг пика возможностей. На счету Хэмилтона пять чемпионских титулов, а на Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября, британец досрочно может обеспечить себе шестое чемпионство.
«Я уже достиг целей, о которых и не мечтал. Для меня большая часть иметь пять титулов. Если я завоюю и шестой, это будет что-то нереальное. Но я намерен выступать ещё несколько лет. И хочу побеждать каждый год.
Я не считаю, что уже вышел на свой пик. Я планирую стать ещё сильнее. Никто не знает, что принесёт будущее, но я, поверьте, буду атаковать ещё сильнее в ближайшие годы», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Самым титулованным гонщиком в истории Формулы-1 является Михаэль Шумахер, на счету которого семь чемпионств.
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