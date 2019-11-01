Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Пятикратный чемпион Ф-1 Хэмилтон заявил, что ещё не достиг пика

Пятикратный чемпион Ф-1 Хэмилтон заявил, что ещё не достиг пика
Авто / Формула-1 0

34-летний гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что ещё не достиг пика возможностей. На счету Хэмилтона пять чемпионских титулов, а на Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября, британец досрочно может обеспечить себе шестое чемпионство.

«Я уже достиг целей, о которых и не мечтал. Для меня большая часть иметь пять титулов. Если я завоюю и шестой, это будет что-то нереальное. Но я намерен выступать ещё несколько лет. И хочу побеждать каждый год.

Я не считаю, что уже вышел на свой пик. Я планирую стать ещё сильнее. Никто не знает, что принесёт будущее, но я, поверьте, буду атаковать ещё сильнее в ближайшие годы», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Самым титулованным гонщиком в истории Формулы-1 является Михаэль Шумахер, на счету которого семь чемпионств.

Феттель признал, что Хэмилтон — лучший гонщик Формулы-1 после Шумахера
Феттель и Боттас выпили пива после гонки, а Хэмилтону не налили
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019