Формула-1. Гран-при США. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 1 ноября, на стационарном автодроме «Трасса Америк» в Остине состоятся пятничные тренировки 19-го этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при США. Первая сессия свободной практики стартует в 19:00 мск, вторая начнётся в 23:00.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 13-е место.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при США Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при США Формулы-1