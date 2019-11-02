Формула-1. Гран-при США. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 26 октября, на стационарном автодроме «Трасса Америк» в Остине состоится третья свободная практика девятнадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при США. Начало тренировки запланировано на 21:00 по московскому времени.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 13-е место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при США. Онлайн-трансляция третьей практики