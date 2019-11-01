В «Феррари» пообещали поработать над улучшением нового регламента

В «Феррари» отреагировали на утверждение нового регламента Формулы-1, который вступит в силу в сезоне-2021.

«Тот вариант правил, за который проголосовали, является хорошей отправной точкой. Мы вместе со всеми поработаем над улучшением регламента», — цитирует представителя «Феррари» Motorsport.

Напомним, в теории «Феррари» может воспользоваться правом вето, если в команде сочтут, что те или иные изменения в правилах не пойдут на пользу чемпионату. При этом в «Феррари» не раз утверждали, что предпочли бы не использовать право вето, а искать иные пути решения проблем.

Ожидается, что машины, построенные по новым правилам, будут проезжать круги на 3-3,5 секунды медленнее, и Макс Ферстаппен («Ред Булл») уже успел выразить опасения по этому поводу, однако Кими Райкконен («Альфа Ромео») с ним не согласился.

Гонщикам Ф-1 не понравилось, что новые машины станут гораздо медленнее