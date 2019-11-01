Марко объяснил, почему в «Ред Булл» поверили в титул в сезоне-2020

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, почему у его подопечных есть все основания надеяться на победу в чемпионате в 2020 году.

«Мы научились на своих ошибках. Теперь мы с полным основанием можем оптимистично оценивать свои шансы побороться за титул.

Одна ошибка была в том, что мы слишком поздно подготовили машину. На первых этапах мы не показывали желаемых результатов. Цель на следующий сезон — стать конкурентоспобными с первой же гонки», — приводит слова Марко Motorsport.

Также Марко поприветствовал прогресс «Хонды», мотористов «Ред Булл», который даже превзошёл ожидания.

«Они сделали всё, что обещали, а на самом деле даже больше. У нас не было никаких проблем с надёжностью. Моторы ни разу не ломались», — добавил он.