Марко объяснил, почему в «Ред Булл» поверили в титул в сезоне-2020
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, почему у его подопечных есть все основания надеяться на победу в чемпионате в 2020 году.
«Мы научились на своих ошибках. Теперь мы с полным основанием можем оптимистично оценивать свои шансы побороться за титул.
Одна ошибка была в том, что мы слишком поздно подготовили машину. На первых этапах мы не показывали желаемых результатов. Цель на следующий сезон — стать конкурентоспобными с первой же гонки», — приводит слова Марко Motorsport.
Также Марко поприветствовал прогресс «Хонды», мотористов «Ред Булл», который даже превзошёл ожидания.
«Они сделали всё, что обещали, а на самом деле даже больше. У нас не было никаких проблем с надёжностью. Моторы ни разу не ломались», — добавил он.
Марко отказался сообщить Албону о его будущем
- 1 ноября 2019
-
17:55
-
17:29
-
17:24
-
17:19
-
16:41
-
15:42
-
15:31
-
15:16
-
14:03
-
13:00
-
12:03
-
11:12
-
10:11
-
09:06
-
01:16
-
01:06
-
00:48
-
00:20
- 31 октября 2019
-
23:55
-
22:22
-
21:37
-
21:33
-
21:09
-
20:41
-
20:19
-
20:16
-
20:03
-
19:34
-
19:31
-
19:24
-
19:05
-
18:43
-
18:13
-
17:52
-
16:07
Партнерский контент