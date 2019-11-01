Стало известно, когда Хэмилтон опробует байк Росси, а Валентино — его болид

Семикратный чемпион мира MotoGP Валентино Росси и пятикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон близки к реализации проекта, который обсуждается уже давно. Общий спонсор спортсменов, компания Monster, уже не один год лоббирует проведение мероприятия, в ходе которого Росси и Хэмилтон обменяются техникой. Наконец в 2019 году все заинтересованные стороны пришли к соглашению.
9 декабря на трассе в Валенсии британец будет управлять мотоциклом Yamaha, на котором в MotoGP выступает итальянский мотогонщик, в то время как Росси сядет за руль болида «Мерседеса», сообщает Motorsport.
Таким образом, совместная акция с Росси состоится лишь через неделю после завершения чемпионата мира Формулы-1. Напомним, что Хэмилтон может завоевать шестой титул уже в предстощий уик-энд, на Гран-при США.
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