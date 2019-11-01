В «Рено» сменился глава отдела аэродинамики, им стал экс-сотрудник «Уильямса»

Руководство «Рено» объявило об изменениях в департаменте аэродинамики. Французская конюшня и уже экс-глава отдела Петер Маше пришли к взаимному соглашению о прекращении сотрудничества. Его место в Энстоуне займёт Дирк де Бир, некогда возглавлявший департамент аэродинамики в «Уильямсе», сообщает официальный сайт «Рено».

Временным помощником де Бира станет Винс Тодд, однако скоро эта должность будет занята на полноценной основе сотрудником, имя которого пока не называется.

«В 2019 году мы показали некоторые сильные стороны, но также увидели аспекты, которые нуждаются в усилении. После стремительного роста нашего аэродинамического департамента и модернизации нашего оборудования укрепление управленческих позиций этого ключевого отдела станет хорошей реализацией наших инвестиций», — сказал глава команды Сириль Абитебуль.