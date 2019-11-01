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Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при США, Квят — 11-й

Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при США, Квят — 11-й
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам первой практики Гран-при США. Вторая позиция досталась пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул напарник Ферстаппена — Александер Албон.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал одиннадцатый результат, в то время как его напарник Пьер Гасли стал четвёртым.

Формула-1. Гран-при США. Первая тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.34,057
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,169
3. Александер Албон («Ред Булл») — +0,259
4. Пьер Гасли («Торо Россо») — +0,951
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,206
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,299
7. Шарль Леклер («Феррари») — +1,323
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,382
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,529
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,602
11. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,604
12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,666
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,797
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,914
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,980
16. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,067
17. Валттери Боттас («Мерседес») — +2,102
18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,206
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,891
20. Николас Латифи («Уильямс») — +7,055.

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