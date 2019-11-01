Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при США, Квят — 11-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам первой практики Гран-при США. Вторая позиция досталась пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул напарник Ферстаппена — Александер Албон.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал одиннадцатый результат, в то время как его напарник Пьер Гасли стал четвёртым.

Формула-1. Гран-при США. Первая тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.34,057

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,169

3. Александер Албон («Ред Булл») — +0,259

4. Пьер Гасли («Торо Россо») — +0,951

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,206

6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,299

7. Шарль Леклер («Феррари») — +1,323

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,382

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,529

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,602

11. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,604

12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,666

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,797

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,914

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,980

16. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,067

17. Валттери Боттас («Мерседес») — +2,102

18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,206

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,891

20. Николас Латифи («Уильямс») — +7,055.