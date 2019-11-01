Райкконен: новый регламент не повлияет на решение о продолжении карьеры

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подчеркнул, что принятие нового регламента никак не повлияет на решение о продолжении карьеры. Контракт финна с командой заканчивается в конце 2020 года, и он по-прежнему не решил, продолжит ли выступать в Формуле-1 и в 2021 году.
«Новый регламент никак не повлияет на то, что случится со мной. Я всё ещё не принял решения, посмотрим, к чему приду. Но, как бы то ни было, у пилотов, которые останутся в чемпионате, среди них могу быть и я, есть надежда, что новые правила сработают.
Знаю, что руководство приложило много усилий для создания этого регламента, но сказать что-либо можно будет, лишь когда машина выйдет на трассу. На бумаге, уверен, всё выглядит лучше. Но не знаю, будет ли этого достаточно, чтобы конкуренция между командами стала плотнее", — приводит слова финна Nextgen-Auto.
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