«Уильямс» не планирует оглашать состав на 2020 год вплоть до завершения сезона

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс призналась, что у команды нет планов объявлять состав пилотов на 2020 год в ближайшее время. Напомним, на следующий год гарантированное место в Гроуве есть только у Джорджа Расселла. Что касается второго пилота, то на место Роберта Кубицы, который уже давно объявил о своём уходе из команды, претендует Николас Латифи.

Недавно канадец выступил на практике в Мексике, а сегодня, 1 ноября, отработал и на тренировочной сессии в США. Но, по словам Уильямс, это не означает, что Николасу гарантированно место в команде.

«Наш план всегда состоял в том, что Латифи выступит на нескольких свободных практиках. Но это нисколько не говорит о планах «Уильямса» на 2020 год. Мы ясно дали понять представителям СМИ, что не будем делать никаких объявлений о составе на следующий сезон вплоть до этапа в Абу-Даби», — приводит слова Клэр Уильямс Motorsport Week.