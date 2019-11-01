Квят — о штрафе: я уже немного не понимаю и запутался — что можно, а что нельзя

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят признался, что после штрафа за контакт с Нико Хюлькенбергом на Гран-при Мексики он не видит последовательности при вынесении решений стюардами. Россиянин полагал, что не заслуживает наказания.



«Честно говоря, я уже немного не понимаю и запутался — что можно, а что нельзя. Лучше, чтобы были одни и те же судьи на всех 21 Гран-при, чтобы не было таких вещей. В целом, раз они решили выписать штраф, — что ж, без проблем.



Я всё равно доволен своей гонкой. Да, я потерял одно очко, но такое бывает. Я всегда хочу большего, всегда буду пробовать атаковать, если такая возможность есть — особенно в последнем повороте последнего круга. Так что мне не жаль. Такое случается», — заявил Квят в интервью «Матч ТВ».