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Квят — о штрафе: я уже немного не понимаю и запутался — что можно, а что нельзя

Квят — о штрафе: я уже немного не понимаю и запутался — что можно, а что нельзя
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят признался, что после штрафа за контакт с Нико Хюлькенбергом на Гран-при Мексики он не видит последовательности при вынесении решений стюардами. Россиянин полагал, что не заслуживает наказания.

«Честно говоря, я уже немного не понимаю и запутался — что можно, а что нельзя. Лучше, чтобы были одни и те же судьи на всех 21 Гран-при, чтобы не было таких вещей. В целом, раз они решили выписать штраф, — что ж, без проблем.

Я всё равно доволен своей гонкой. Да, я потерял одно очко, но такое бывает. Я всегда хочу большего, всегда буду пробовать атаковать, если такая возможность есть — особенно в последнем повороте последнего круга. Так что мне не жаль. Такое случается», — заявил Квят в интервью «Матч ТВ».

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