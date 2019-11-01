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Гоночный инженер Хэмилтона вернулся к работе

Гоночный инженер Хэмилтона вернулся к работе
Авто / Формула-1 0

25 октября стало известно, что гоночный инженер пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона Питер Боннингтон не сможет помочь своему подопечному на этапах чемпионата мира Формулы-1 в Мексике и США. Это было связано с состоянием здоровья «Боно», которому требовалось пройти ряд медицинских процедур. После стало известно, что Боннингтон помогал Льюису на этапе в США, находясь даже у себя дома.

Теперь же сообщается, что он вернулся к работе прежде, чем ожидалось и сумел прибыть на Гран-при США, сообщает GPblog. Льюис может гарантировать себе шестой титул в карьере уже на этапе в Остине и, таким образом, Боннингтон в очередной раз может стать свидетелем триумфа британца.

Отметим, что тандем Льюиса и Питера сложился ещё в 2013 году.

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