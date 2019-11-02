Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при США, Квят — 12-й

На автодроме в Остине (штат Техас, США) завершилась вторая свободная тренировка Гран-при США. По её итогам лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторая позиция у гонщика «Феррари» Шарля Леклера, а тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал двенадцатым, а его напарник Пьер Гасли показал седьмой результат.

Формула-1. Гран-при США. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Себастьян Феттель («Феррари»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Александер Албон («Ред Булл»)

7. Пьер Гасли («Торо Россо»)

8. Карлос Сайнс («Макларен»)

9 Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

11. Даниэль Риккардо («Рено»)

12. Даниил Квят («Торо Россо»)

13. Нико Хюлькенберг («Рено»)

14. Ландо Норрис («Макларен»)

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Ромен Грожан («Хаас»)

19. Джордж Расселл («Уильямс»)

20. Роберт Кубица («Уильямс»)