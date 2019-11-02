Ферстаппен считает, что на самом деле отрыв Хэмилтона меньше

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при США Формулы-1. Во второй сессии голландец стал третьим, проиграв Льюису Хэмилтону три десятые секунды. При этом Ферстаппен считает, что в реальности преимущество пилота «Мерседеса» меньше.



«В целом это был довольно позитивный день. Думаю, темп машины на коротких сериях неплохой. У Льюиса был слипстрим на задней прямой, так что его время не слишком реальное. Думаю, на самом деле отрыв меньше.



Мы не совсем довольны длинными отрезками, ещё можем прибавить. Но эта трасса очень агрессивна к шинам. Так что, я думаю, если мы будем сохранять контроль над работой шин, то затем всё внезапно может оказаться намного лучше. Но в целом это было хорошее начало уик-энда», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.