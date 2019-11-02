Бинотто объяснил, почему «Феррари» поддержала новый регламент Формулы-1

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, почему его команда команда, имевшая право голоса на Всемирном совете ФИА по автоспорту, тоже проголосовала за утверждение новых правил Формулы-1, которые должны вступить в силу с 2021 года.



«Очевидно, что регламент был утвержден. Так как „Феррари“ входит во Всемирный совет, мы тоже проголосовали „за“. Мы считаем, что сейчас правильный момент для перемен. Наш спорт должен быть устойчивым, мы знаем это. Нам нужно упорно работать над более устойчивым — в том числе более экологичным — будущим спорта. Впереди ещё много работы, так что я бы не говорил, что всё уже устоялось. Я думаю, что это стартовая точка, и теперь нам всем нужно взаимодействовать, продолжать улучшать этот, без сомнения, хороший свод правил. Мы до сих пор хорошо сотрудничали с ФИА и Формулой-1, но нужно сделать ещё очень много.



Мы довольны нынешними правилами. Ну а если и не довольны, то по крайней мере убеждены, что это верный путь. Рассматривали ли мы в прошлом применение права вето? Думаю, как мы уже много раз отвечали на тот же вопрос, для нас было важнее сотрудничать с Ф-1 и ФИА, чтобы удостовериться, что к концу октября мы получим наилучший вариант для голосования. Я думаю, вот на это мы и делали акцент», — заявил Бинотто на пресс-конференции ФИА.