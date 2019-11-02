Перес назвал состояние трассы в Остине неприемлемым и предрёк аварии

Гонщики Формулы-1 остались недовольны состоянием «Трассы Америк» в Остине. Во многих местах трассы в этом году появились серьёзные неровности, которые могут привести к опасным моментам во время гонки.



«Вы могли видеть, как некоторые пилоты вылетали на очень высокой скорости — так было из-за кочек. Я думаю, это абсолютно неприемлемо. Думаю, сегодня мы были за гранью. Надеюсь, в гонке таких инцидентов не будет. Но я ожидаю, что кто-то попадёт в аварию, когда шины начнут деградировать. Ты внезапно наедешь на неровность под неправильным углом и улетишь прямо в стену. Это весьма плохо», — приводит слова Серхио Переса Motorsport.



«Я не возражаю против неровностей на уличной трассе, но эти кочки довольно серьёзные. В некоторых местах это почти бугры или уклоны, из-за которых колёса отрываются от земли. Конечно, это не то, чего ты хочешь», — добавил Макс Ферстаппен.



«Это скорее для ребят из ралли-кросса, чем для нас», — заключил Лэнс Стролл.