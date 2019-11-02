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Пересу грозит старт с пит-лейна за нарушение на тренировке

Пересу грозит старт с пит-лейна за нарушение на тренировке
Авто / Формула-1 0

Мексиканскому гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес угрожает серьёзное наказание за проступок в конце второй тренировки Гран-при США Формулы-1. Несмотря на сигнал специального светофора на въезде на пит-лейн, Перес не остановился на взвешивание в боксах ФИА. Более того, команда Серхио не предприняла попытки незамедлительно остановить его машину и всё-таки доставить на взвешивание. Вместо этого в «Рейсинг Пойнт» провели обычную тренировку пит-стопа.

Теперь спорный инцидент будут изучать стюарды Гран-при США. Стоит отметить, что когда аналогичную ошибку на Гран-при Азербайджана допустили француз Пьер Гасли и «Торо Россо», то гонщик получил серьёзный штраф в виде необходимости начать гонку с пит-лейна.

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