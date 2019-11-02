Пересу грозит старт с пит-лейна за нарушение на тренировке

Мексиканскому гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес угрожает серьёзное наказание за проступок в конце второй тренировки Гран-при США Формулы-1. Несмотря на сигнал специального светофора на въезде на пит-лейн, Перес не остановился на взвешивание в боксах ФИА. Более того, команда Серхио не предприняла попытки незамедлительно остановить его машину и всё-таки доставить на взвешивание. Вместо этого в «Рейсинг Пойнт» провели обычную тренировку пит-стопа.



Теперь спорный инцидент будут изучать стюарды Гран-при США. Стоит отметить, что когда аналогичную ошибку на Гран-при Азербайджана допустили француз Пьер Гасли и «Торо Россо», то гонщик получил серьёзный штраф в виде необходимости начать гонку с пит-лейна.