У Хэмилтона заболела голова из-за неровностей трассы в Остине

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему пришлось непросто из-за многочисленных кочек, появившихся на «Трассе Америк» в Остине.



«Это самая кочковатая трасса, на которой я когда-либо ездил. У меня была такая сильная головная боль. В некоторых местах неровности — это не так плохо, они добавляют трасса характера. Я не фанат совсем ровных автодромов. Но здесь такие огромные кочки, и это проблема для нас, ведь наша подвеска не такая жёсткая. У подвески большой ход, так что ты ощущаешь всё задницей, а спина берёт на себя всю компрессию — ощущения были ужасными.



У меня была сильная головная боль после первой практики. Пришлось прилечь, я не чувствовал себя хорошо. Мы внесли некоторые изменения, чтобы во второй практике стало немного лучше. Во второй тренировке ощущения не были такими плохими, так что скрестим пальцы.



Уверен, в будущем в трассу внесут изменения, но сейчас нам нужно выступать на том, что есть. Все пилоты в одной лодке. Если посмотреть на бортовые планы, то „Феррари“ просто „проплывает“ через эти места. Не знаю, больше ли у них прижимной силы или более мягкая подвеска, я не уверен. Но мы просто справимся с этой ситуацией, продолжим работать. Мне нужно положить на сиденье подушку или что-то ещё!» — приводит слова Хэмилтона Crash.