Квят: могу прибавить в паре поворотов, после этого всё будет в порядке

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят кратко подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при США Формулы-1. В первой практике россиянин показал 11-й результат, а в послеобеденной сессии на счету Квята оказалось 12-е место. Напарник Даниила Пьер Гасли стал во второй практике седьмым.



«Это была нормальная пятница. По итогам дня мы выполнили нашу программу и сумели проехать столько кругов, сколько хотели. Есть пара поворотов, где я могу прибавить, а после этого всё должно быть в порядке», — приводит слова Квята пресс-служба итальянской команды.