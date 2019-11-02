Квят: могу прибавить в паре поворотов, после этого всё будет в порядке
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят кратко подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при США Формулы-1. В первой практике россиянин показал 11-й результат, а в послеобеденной сессии на счету Квята оказалось 12-е место. Напарник Даниила Пьер Гасли стал во второй практике седьмым.
«Это была нормальная пятница. По итогам дня мы выполнили нашу программу и сумели проехать столько кругов, сколько хотели. Есть пара поворотов, где я могу прибавить, а после этого всё должно быть в порядке», — приводит слова Квята пресс-служба итальянской команды.
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