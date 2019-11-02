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Гасли: сумели сделать машину такой, какой я хотел. Очень хороший день

Гасли: сумели сделать машину такой, какой я хотел. Очень хороший день
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли остался очень доволен своей работой на пятничных тренировках Гран-при США Формулы-1.

«У нас был очень хороший день тренировок с четвёртым и седьмым результатами в двух сессиях. У меня были очень хорошие ощущения от машины, и я доволен направлением настроек, которое мы выбрали между первой и второй практиками. Мы сумели сделать машину такой, какой я хотел, так что я удовлетворён этим.

Завтра условия будут слегка другими, так что нам необходимо удостовериться, что мы сумеем добиться похожего выступления. Нужно предвидеть эти изменения, чтобы позволить машине остаться на том же уровне в следующие два дня. Я получаю удовольствие от пилотажа на этой трассе», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».

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