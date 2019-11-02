В «Торо Россо» верят в попадание в третий сегмент квалификации обеими машинами

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при США.



«Обе практики были очень продуктивными. Пилоты и инженеры сумели выполнить свои программы и найти достойный баланс. Трасса в этом году очень кочковатая, нам пришлось адаптировать настройки по сравнению с изначальными ожиданиями.



Если говорить о плане работы, то если Даниил во время первой практики тестировал некоторые новые аэродинамические элементы, то Пьер больше концентрировался на поиске баланса и завершил утро достойными кругами с большим количеством топлива. Обе машины протестировали прототипы шин „Пирелли“ для 2020 года.



Вторую практику обе машины вновь начали на прототипных шинах, прежде чем переключиться на более традиционный план работы. Пилоты сумели проехать хорошие круги на „софте“, подтвердив хорошее утреннее выступление. Длинные серии получились в плане стабильности чуть сложнее, а Даниилу пришлось сменить шины после разворота в 19-м повороте, когда у него образовались проплешины на колёсах. Наш гоночный темп выглядит нормальным, но нам ещё нужно проанализировать все данные, чтобы увидеть, где мы находимся.



Цель ясна: мы сделаем всё возможное, чтобы максимально высоко квалифицироваться. Третий сегмент квалификации должен быть достижим для обеих машин», — приводит слова Дезотё пресс-служба его команды.