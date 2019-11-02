«Засунули головы в задницы». Чемпион NASCAR раскритиковал промоутеров Формулы-1
Трёхкратный чемпион NASCAR Тони Стюарт подверг критике организаторов Гран-при США Формулы-1 и серии NASCAR за то, что они приняли решение провести гонки в Техасе в один и тот же уик-энд.
«Я думаю, что это полный идиотизм. Два промоутера засунули головы в задницы, когда запланировали гонки таким образом. Почему бы не сделать их в разные выходные, чтобы люди в итоге остались ещё на неделю и смогли насладиться разными крупными автоспортивными мероприятиями. Я думал, они всё поймут с первого раза. Но, судя по всему, они полные идиоты», — приводит слова Тони Стюарта Motorsport.
Вторая гонка третьего этапа плей-офф NASCAR Monster Cup стартует в Техасе в воскресенье, 3 ноября, в 23:00 мск. Гонка Гран-при США Формулы-1 начнётся в 22:10 мск.
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