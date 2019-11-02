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Болид Шумахера сделали из шоколада в натуральную величину

Болид Шумахера сделали из шоколада в натуральную величину
Авто / Формула-1 0

На итальянском фестивале шоколада Sciocola в Модене, Италия, был представлен болид Формулы-1 «Феррари» семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера образца 2004 года, полностью выполненный из шоколада, сообщает Radio Bruno. Модель автомобиля изготовил 39-летний шоколатье Мирко Далла Веккья, ему помогал скульптор Алессандро Марроне. Модель выполнена в масштабе 1:1, на её создание ушло свыше 800 часов работы.

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте Radio Bruno.

Михаэль Шумахер на болиде F2004 в 2004 году одержал 13 побед, завоевал два подиума и выиграл седьмой чемпионский титул в карьере. На этом болиде было одержано 15 побед — ещё три добавил в копилку команды напарник Шумахера Рубенс Баррикелло.

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