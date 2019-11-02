Болид Шумахера сделали из шоколада в натуральную величину
На итальянском фестивале шоколада Sciocola в Модене, Италия, был представлен болид Формулы-1 «Феррари» семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера образца 2004 года, полностью выполненный из шоколада, сообщает Radio Bruno. Модель автомобиля изготовил 39-летний шоколатье Мирко Далла Веккья, ему помогал скульптор Алессандро Марроне. Модель выполнена в масштабе 1:1, на её создание ушло свыше 800 часов работы.
Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте Radio Bruno.
Михаэль Шумахер на болиде F2004 в 2004 году одержал 13 побед, завоевал два подиума и выиграл седьмой чемпионский титул в карьере. На этом болиде было одержано 15 побед — ещё три добавил в копилку команды напарник Шумахера Рубенс Баррикелло.
- 2 ноября 2019
-
08:57
-
08:43
-
06:42
-
02:19
-
02:12
-
02:09
-
02:06
-
01:56
-
01:51
-
01:35
-
01:28
-
01:23
-
01:18
-
00:35
- 1 ноября 2019
-
23:57
-
23:07
-
22:59
-
21:50
-
20:48
-
19:59
-
18:58
-
17:55
-
17:29
-
17:24
-
17:19
-
16:41
-
15:42
-
15:31
-
15:16
-
14:03
-
13:00
-
12:03
-
11:12
-
10:11
-
09:06
Партнерский контент