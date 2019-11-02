Леклер сравнил трассу в Остине с треком для мотокросса
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничной программы Гран-при США.
«Думаю, это был позитивный день, у нас был неплохой квалификационный темп. Однако в первой тренировке я не смог показать реальный потенциал болида, мой круг был аннулирован, а затем у нас возникли проблемы, с которыми команда продолжает разбираться. Сложно сказать, были ли они связаны с кочками на трассе или была другая причина.
На выходе из 9-го поворота есть большая кочка, а на выезде с пит-лейна трасса и вовсе похода на трек для мотокросса. Очень сложно пилотировать. Думаю, что в квалификации нам по силам бороться с «Мерседесом». Что будет в гонке? Пока сложно сказать» — сказал Леклер в интервью после второй тренировки.
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