Квят — о результатах Гасли: то, что в другой половине боксов, не имеет значения

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, в чём постарается прибавить перед третьей тренировкой и квалификацией Гран-при Мексики. При этом россиянин отметил, что высокая скорость Пьера Гасли в пятницу мало что для него значит.



«Не очень простой день. Ещё нужно поработать над темпом на коротких сериях. В некоторых поворотах всё пока не так, как хотелось бы. Надеюсь, за ночь выясню, что с ними надо делать. На длинных сериях кругов пока тоже было непросто, так что мы с инженерами посмотрим, как можем прибавить.



То, что в другой половине боксов всё хорошо, не имеет значения — важно, что с моей стороны! Но, конечно, мы постараемся лучше выполнить свою работу», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.