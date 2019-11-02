Квят: приму любое решение «Ред Булл» с уважением

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал информацию о том, что его кандидатура рассматривается в качестве возможного напарника Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2020 году.
«Да, здорово знать, что являюсь кандидатом в «Ред Булл». Но стараюсь не особо внимательно следить за этой историей. Я полностью сосредоточен на работе в «Торо Россо». Когда в «Ред Булл» примут решение, каким бы оно ни было, приму его с уважением», — приводит слова Даниила Квята GrandPX.
Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что Даниил Квят, несмотря на более ранние заявления руководства «Ред Булл», рассматривается в качестве кандидата на место в основной команде австрийского концерна наряду с Александером Албоном и Пьером Гасли, которые поменялись командами в ходе сезона-2019.
- 2 ноября 2019
-
13:16
-
12:18
-
11:05
-
10:49
-
10:45
-
10:32
-
08:57
-
08:43
-
06:42
-
02:19
-
02:12
-
02:09
-
02:06
-
01:56
-
01:51
-
01:35
-
01:28
-
01:23
-
01:18
-
00:35
- 1 ноября 2019
-
23:57
-
23:07
-
22:59
-
21:50
-
20:48
-
19:59
-
18:58
-
17:55
-
17:29
-
17:24
-
17:19
-
16:41
-
15:42
-
15:31
-
15:16