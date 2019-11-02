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Квят: приму любое решение «Ред Булл» с уважением

Квят: приму любое решение «Ред Булл» с уважением
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал информацию о том, что его кандидатура рассматривается в качестве возможного напарника Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2020 году.

«Да, здорово знать, что являюсь кандидатом в «Ред Булл». Но стараюсь не особо внимательно следить за этой историей. Я полностью сосредоточен на работе в «Торо Россо». Когда в «Ред Булл» примут решение, каким бы оно ни было, приму его с уважением», — приводит слова Даниила Квята GrandPX.

Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что Даниил Квят, несмотря на более ранние заявления руководства «Ред Булл», рассматривается в качестве кандидата на место в основной команде австрийского концерна наряду с Александером Албоном и Пьером Гасли, которые поменялись командами в ходе сезона-2019.

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