Источник: Латифи подписал контракт с «Уильямсом» на сезон-2020

Канадский гонщик Николас Латифи подписал контракт с «Уильямсом» на сезон 2020 года, сообщает Le Journal de Montreal со ссылкой на свои источники. Ожидается, что официально о контракте объявят в конце ноября, после окончания сезонов в Формуле-1 и Формуле-2.
Ожидается, что в Гроуве он заменит Роберта Кубицу, для которого нынешний сезон стал первым после многолетней паузы, связанной с травмой руки. Кубица уже объявил об уходе из команды.
Слухи о возможном подписании контракта Латифи с «Уильямсом» ходили на протяжении большей части сезона. В СМИ также появлялась информация, что канадец может выступить за команду уже в нынешнем сезоне. Но это было бы невозможно осуществить на практике, так как Латифи ещё не получил суперлицензии. В нынешнем сезоне Ф-2 он занимает второе место в общем зачёте.
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