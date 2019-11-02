Кубица опроверг информацию о переговорах с «Альфа Ромео»

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица опроверг слухи, что ведёт переговоры с командой «Альфа Ромео» о месте резервного пилота на сезон 2020 года.
«Я не вёл переговоров с «Альфа Ромео». Думаю, если бы они были заинтересованы в работе со мной, мы бы уже провели переговоры», — приводит слова Роберта Кубицы GrandPX.
Ранее сообщалось, что спонсор Кубицы ведёт активные переговоры с командой Формулы-1 «Хаас» о месте резервного пилота для польского гонщика, которое будет включать в себя возможность выступлений в нескольких пятничных тренировках.
Кроме того, ранее сообщалось о возможности перехода Кубицы в немецкий кузовной чемпионат DTM. В нынешнем сезоне Роберт Кубица занимает 19-ю строчку в личном зачёте, набрав 1 очко на Гран-при Германии в дождевой гонке. Это очко является единственным, набранным командой в нынешнем сезоне.
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