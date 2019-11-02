Марко считает, что топ-пилоты окажутся в выигрыше от изменений в регламенте

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что упрощение аэродинамического регламента Формулы-1 в 2021 году вознесёт значимость пилотов для команд. По мнению Марко, такие гонщики, как Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, окажутся в выигрыше.



«Феррари» всегда делала то, что хотела. Так что не стоит полагаться на соглашения. Когда болиды станут более похожими, пилоты снова станут самым важным фактором. Такие гонщики, как Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, окажутся в выигрыше.



Если они не согласны с чем-либо, то могут шантажировать команды, и это быстро обойдётся вам в $ 50 млн. Было большой ошибкой не включать зарплаты пилотов в ограничение бюджетов», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.