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Грожан связал аварию во второй практике Гран-при США с настройками

Грожан связал аварию во второй практике Гран-при США с настройками
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал аварию, в которую попал во время второй тренировки Гран-при США. Француз признался, что пока не понимает причин случившегося.

«Мы пытаемся проанализировать случившееся. Первый круг прошёл хорошо, болид был хорошо сбалансирован. Но на втором круге что-то изменилось. В пятом повороте заднюю часть болида начало заносить. У меня нет объяснения этому.

Настройки были не такими, как утром. В этом ли кроется причина? Скорее всего, да, в этом. Ведь каких-то других объяснений нет.

Немного жаль, что мы потеряли возможность попрактиковаться во второй тренировке. Надеялся, что болид отлетит немного левее и избежит столкновения», — приводит слова Грожана Autosport.

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