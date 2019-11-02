Грожан связал аварию во второй практике Гран-при США с настройками
Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал аварию, в которую попал во время второй тренировки Гран-при США. Француз признался, что пока не понимает причин случившегося.
«Мы пытаемся проанализировать случившееся. Первый круг прошёл хорошо, болид был хорошо сбалансирован. Но на втором круге что-то изменилось. В пятом повороте заднюю часть болида начало заносить. У меня нет объяснения этому.
Настройки были не такими, как утром. В этом ли кроется причина? Скорее всего, да, в этом. Ведь каких-то других объяснений нет.
Немного жаль, что мы потеряли возможность попрактиковаться во второй тренировке. Надеялся, что болид отлетит немного левее и избежит столкновения», — приводит слова Грожана Autosport.
Грожан не хочет терять время в свободных практиках из-за Кубицы
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