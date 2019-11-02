Новые шины «Пирелли» не впечатлили пилотов, опробовавших резину

Новый прототип шин «Пирелли» не впечатлил пилотов Формулы-1, сообщает RaceFans. Обновлённые шины, которые должны появиться в 2020 году, были опробованы на трассе Гран-при США. В целом пилоты недовольны новой резиной.

«Тесты были непродуктивными для меня. Мы попытались оценить эти шины с помощью множества датчиков. Но ощущения были очень странными и очень плохими», — сказал пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший.

«Если убрать стикеры с шин, то вообще не вижу разницы с нынешними. Мы использовали два прототипа во время утренней тренировки. Они ничуть не лучше, поэтому мы немного расстроены», — добавил пилот «Хааса» Ромен Грожан.

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен сообщил, что не почувствовал особой разницы, а пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не имеет права разглашать результаты тестирования и говорить об ощущениях.